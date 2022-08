Pradè su Kouamé: “E’ entrato in modo incredibile. Il suo futuro? Vi spiego”. E sul difensore…

Intervenuto ai microfoni ufficiali della Fiorentina, il direttore sportivo, Daniele Pradè, ha parlato del futuro di Christian Kouamé: “È entrato in una maniera incredibile, spero capisca quanto noi lo vogliamo tenere. Però capisco anche lui, che vuole giocare più partite possibili. Ma qui il mister gli ha dimostrato che c’è spazio per tutti”. Su Kouamé c’è il pressing alto dell’Empoli da una settimana, in attesa di una decisione definitiva. Inoltre sulla presunta ricerca di un difensore da parte dei viola aggiunge: “ Leggo e sento del mercato, che cerchiamo un difensore… noi siamo a posto così. Abbiamo 7 giocatori per reparto, giocheranno tutti”.”

Foto: Twitter Fiorentina