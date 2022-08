Esclusiva: Kouame, forte scatto dell’Empoli

Christian Kouame ha fatto bene molto nell’esordio in campionato e non a caso la Fiorentina sta valutando con attenzione il suo futuro. Dopo qualche sondaggio dall’estero, adesso si può materializzare a sorpresa una nuova destinazione per l’attaccante classe 1997. L’Empoli, proprio l’avversario odierno dei viola. Il club di Corsi ha mosso i primi passi significativi, Kouame potrebbe entrare nell’affare Bajrami (la Fiorentina ha ormai chiuso per Barak, ma non è esclusa la possibilità di fare due centrocampisti) ma anche raggiungere Paolo Zanetti a prescindere da Bajrami.

Foto: Kouame Instagram