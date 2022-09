Pradè: “Mi preoccupa perdere l’empatia dello scorso anno con il nostro pubblico”

Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, in conferenza stampa per la presentazione di Barak, ha parlato anche di alcune difficoltà della Viola in questo inizio di stagione e della paura di perdere il supporto dei propri tifosi, queste le sue parole: “Quello che a me preoccupa è perdere entusiasmo ed empatia avuti lo scorso anno col pubblico. Mi preoccupa più del lato sportivo. Abbiamo fatto anche delle grandi prestazioni, sia con il Napoli che con la Juventus ma anche col Twente… Le due situazioni particolari sono state con l’Empoli e i primi 25′ sbagliati a Udine. L’Udinese quattro giorni dopo ha vinto 4-0 con la Roma, perciò non era una partita semplice. Non abbiamo incontrato squadre facili o fatto brutte prestazioni”.

Foto: Twitter Fiorentina