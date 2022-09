Barak si presenta: “Juric mi faceva giocare trequartista, ma il mio ruolo è la mezzala”

Antonin Barak, acquisto della Fiorentina nell’attuale finestra di calciomercato, si è presentato in conferenza stampa. L’ex Verona ha parlato anche del suo ruolo: “In Repubblica Ceca e nella Nazionale ho sempre giocato da mezzala. A Verona mister Juric mi metteva trequarti, ma le mie caratteristiche sono da centrocampista. Qui ho ancora più possibilità di essere dentro il gioco. Stavo a centrocampo anche a Udine e nello Slavia Praga, è il mio ruolo preferito”.

Poi, sull’inserimento in gruppo: “Se mi è mai capitato di entrare così velocemente in un gruppo? No, così mai, sapevo che può succedere con il mercato. Mi sono allenato proprio per essere a disposizione da subito e tutti mi hanno fatto contento. Non vedevo l’ora di giocare delle partite con questa maglia”.

Infine, un commento sulla serata di ieri: “Avrei potuto segnare anche prima, contro il Napoli. Mi piace che con le nostre idee di gioco creiamo tante occasioni ma dobbiamo essere più concreti e affamati nell’area, oltre che più svegli. Non siamo riusciti a segnare tanto ma sono convinto che i gol arriveranno, sono sereno per come vedo lavorare la squadra. Ieri per me è stata una bellissima gioia segnare al Franchi, è la prima volta e spero che ce ne siano altre. Non sono contento, dovevamo chiudere la partita già nel primo tempo ma capita, ci vuole pazienza per proseguire il lavoro che stiamo svolgendo”.

Foto: Instagram Barak