Pradè: “Gonzalez non ha un prezzo, è determinante. Commisso ha rifiutato quasi 45 milioni per lui”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport durante l’inaugurazione del Viola Park, il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, ha così parlato: “Che l’asticella si alzasse già lo sapevamo a inizio stagione. Lo scorso anno abbiamo fatto due finali, dobbiamo inseguire questi obiettivi nuovamente. La squadra deve essere competitiva. Giochiamo bene, dobbiamo essere più cinici. Fatto questo passo si può puntare ad essere una squadra vincente. Obiettivo quarto posto? Le scaramanzie del calcio mi fanno dire che dobbiamo guardare partita per partita. Vediamo che succede, siamo un’outsider”.

Poi ha proseguito parlando dei centravanti: “Ci aspettiamo gol anche da parte loro, ma se alla fine segnano gli altri va bene lo stesso. Certo, il gol dell’attaccante te lo aspetti. Sono due giocatori diversi. Nzola è giocatore potente, Beltran ha grandissima qualità. Solo un periodo di ambientamento, poi ci farà divertire”.

Infine: “Adesso un prezzo preciso non ce l’ha. Il presidente ha rifiutato tanti soldi, quasi 45 milioni per lui. Ci sta dando tanto, è uno di quei calciatori determinanti come ce ne sono pochi nelle squadre”. Parole che confermano quanto vi avevamo raccontato durante l’ultima sessione di calciomercato: Nico Gonzalez è al centro del progetto viola.

Foto: Twitter Fiorentina