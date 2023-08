Nico Gonzalez, il Brentford come il Leicester: tempo perso

Nico Gonzalez è un tassello importante, dovremmo dire imprescindibile, per la Fiorentina. Quindi sarebbe il caso di non forzare troppo, raccontando traiettorie di mercato come minimo improbabili. Lo scorso gennaio fu il Leicester, senza che ci fosse stata una trattativa davvero concreta che facesse pensare a un accordo imminente. In giornata le voci sul Brentford che avrebbe messo 42 milioni sul piatto per convincere la Fiorentina a cedere l’argentino. Ma è una di quelle cose senza senso perché la Viola neanche ha aperto al semplice dialogo. Una di quelle cose che vengono raccontate soltanto per fare sensazionalismo, tempo perso.

Foto: Instagram Fiorentina