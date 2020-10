Pradè: “Chiesa? Sbagliato dargli la fascia. Per il padre eravamo solo un veicolo”

Questo pomeriggio il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, ha tenuto una conferenza stampa dove ha fatto il punto sul mercato della Viola.

Fulcro della conferenza l’addio di Federico Chiesa, passato alla Juventus. Un addio non senza polemiche, con frasi molto piccanti del direttore sportivo rivolte al giocatore e al padre, che considerava la Fiorentina solo un veicolo.

Queste le parole di Pradè: “Chiesa? Con il senno di poi ho sbagliato a dargli la fascia da capitano. A posteriori non gliela avrei data. Da una parte c’era amore, dall’altra no. Il presidente Commisso si aspettava un comportamento diverso dal giocatore. Adesso ci siamo tolti un peso, era diventata una telenovela ormai ed è stato giusto chiuderla qua. Il presidente ha accusato la sua partenza perché gli ha sempre dato affetto. Abbiamo provato a trattenerlo, fino all’ultimo. ‘Se c’è un 5% di possibilità di tenerlo ci provi’, mi diceva Commisso, ma dall’altra parte non c’era neanche quello. Tante volte ho spiegato al presidente che sarebbe stato giusto farla questa trattativa. Non c’erano i presupposti per tenerlo, perché il padre ci considerava sempre un veicolo per arrivare ad altre situazioni”.

Fonte Foto: Twitter Fiorentina