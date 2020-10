Pradè: “Callejòn ottimo acquisto, squadra rinforzata. Chiesa? Operazione obbligata”

In una lunga conferenza stampa, il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, ha fatto il punto sul mercato della Viola, parlando di tantissimi temi, tra cui, ovviamente, la cessione di Federico Chiesa alla Juventus.

Queste le parole di Pradè: “Credo che abbiamo un’ottima squadra, completa in ogni reparto, rinforzata a dovere. Siamo contenti del lavoro fatto. Manca un attaccante? Noi di centravanti ne abbiamo tre: Kouamé potevamo venderlo a tanti soldi in Inghilterra, Vlahovic ce lo hanno chiesto anche club blasonati e Cutrone ha avuto tante offerte. Milik non ha detto no alla Fiorentina, ma ha detto no a tutti, è voluto restare a Napoli, discorso chiuso. E’ una squadra che sento mia, ora possono darci ragione o torto solo tempo e risultati. Tutto quello che c’era da poter fare lo abbiamo fatto”.

Sulla partenza di Chiesa: “E’ stata fatta un’operazione importantissima da parte del club. Per noi è stata un’operazione vantaggiosa a livello sportivo. siamo arrivati all’ultimo perchè c’erano tante piccole cose. Dovevamo allungare il contratto a Chiesa e non era facile, ci abbiamo messo tanto a trovare le modalità di pagamento però alla fine per noi è un’operazione ottima dove sono contento adesso ci siamo tolti questo peso. E’ arrivato Callejòn al suo posto e siamo felici che abbia scelto Firenze perchè aveva tantissime offerte, anche dalla Spagna e ha scelto noi e questo ci rende onorati”.

Su Martinez Quarta: “Lo seguiamo dall’anno scorso. Ci ha subito impressionato. E’ un difensore con grandi qualità. Volevamo prenderlo già in passato ma il prezzo era molto elevato. Ora abbiamo fatto un ottimo affare. Il calciatore ha dimostrato di voler venire da noi, è un giocatore duttile che sa fare la fase a quattro e tre, gioca indistintamente in tutti i tre ruoli e sono convinto che farà molto bene da noi”.