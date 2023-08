Pozzo: “Samardzic? Vicenda superata, il calciatore si è rimesso al servizio di Sottil”

L’Udinese a breve ospiterà la Juventus alla Dacia Arena. Il patron del club friulano, Giampaolo Pozzo, ha parlato a Dazn della vicenda Samardzic.

Queste le sue parole: “È superata, sono cose che succedono nel calcio. Il giocatore è rientrato, è un ragazzo serio, ha capito che le cose non sono andate nel verso giusto e si è rimesso al servizio dell’allenatore. Se dovesse arrivare una grande società e pagare al giocatore grandi cifre non avremmo la possibilità di negoziare. Non sappiamo cosa succederà, spero che si concluda così. Per noi la squadra è buona e competitiva, ma questo mercato tenuto aperto durante le prime partite è negativo, speriamo che le regole possano cambiare il prossimo anno”.

Pozzo conferma eventuali aperture ad altri club. Come anticipato, c’è anche la Lazio sul calciatore. Samardzic piace perché ha le qualità tecniche ideali per crescere con Sarri.

Foto: Instagram Udinese