Potter: “Partita positiva, ci è mancato solo il gol. Mudryk è entrato bene nella gara”

Il tecnico del Chelsea, Graham Potter, ha parlato al termine della gara pareggiata contro il Liverpool ad Anfield Road. Pareggio con il risultato di 0-0, nessun squillo nel match di cartello di Premier League. Di seguito alcune dichiarazioni dell’allenatore nel post partita: “Primo tempo? Siamo stati decenti e forse un po’ sfortunati nel non trovare il gol. Abbiamo avuto il giusto approccio, un paio di chance per segnare. Giornata positiva a parte il fatto che non abbiamo conquistato i 3 punti. Le qualità di Mudryk sono visibili a tutti, ha avuto un impatto ottimo sulla gara”.

Foto: sito Chelsea