Liverpool-Chelsea senza squilli: è 0-0

L’anticipo delle 13:30 di Premier League è di quelli importanti: Liverpool contro Chelsea. Ad Anfield Road la sfida termina con un pareggio a reti bianche (0-0), con le due squadre ferme a quota ventinove punti. Entrambe le compagini restano a distanza dalla vetta e dalle posizioni utili per qualificarsi alla prossima Champions League: Newcastle quarto a più nove e dovrà giocare alle 18:30 in casa del Crystal Palace. Al 3′ della prima frazione è stata annullata una rete agli ospiti, Kai Havertz aveva ribadito in rete il pallone ma il direttore di gara Michael Oliver, richiamato dal VAR, ha segnalato il fuorigioco. Al 32′ ci prova Benoit Badiashile di testa, ma Alisson è attento ed evita il vantaggio dei blues. Imprecisi, invece, i padroni di casa che nei pochi tentativi a disposizione spediscono fuori il pallone. Nella ripresa l’occasione per regalare il vantaggio al Chelsea capita al neo acquisto Mudryk: al 62′ tira di poco a lato da buona posizione. Un’opportunità anche per il Liverpool nei minuti finali, Alexander-Arnold spreca calciando alto. La sfida resta bloccata e termina con qualche rimpianto in più per la compagine di Londra. Le due squadre non avanzano in classifica e sono costrette ad inseguire per le posizioni più alte della Premier League.

Foto: Twitter ufficiale Liverpool