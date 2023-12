Potenza, esonerato Lerda: ora è anche ufficiale

Il Potenza ha esonerato Franco Lerda, come avevamo anticipato qualche giorno fa . Poco fa il comunicato del club lucano (Serie C, girone C). Il Potenza ha contemporaneamente annunciato che gli allenamenti sono ripresi nel pomeriggio agli ordini del tecnico Pietro De Giorgio. Nello stesso tempo il Potenza ha reso noto che “nonostante interlocuzioni e confronti avvenuti oggi, caratterizzati da massima cordialità e rispetto, e la condivisione di tutti i termini contrattuali e dei programmi sportivi, sono sorte improvvise problematiche personali che hanno costretto Raffaele a rinunciare, con grande rammarico, all’offerta ricevuta”.

Foto: sito ufficiale Potenza