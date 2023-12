L’indiscrezione: Potenza, comunicato l’esonero a Lerda. Gli scenari

Il Potenza cambia allenatore. In mattinata è stato comunicato l’esonero a Franco Lerda che lascia dopo otto partite. Determinante la sconfitta di ieri sera in casa contro il Taranto che ha indotto la proprietà a rendere operativa la svolta, il diretto interessato è stato avvertito un paio di ore fa. Adesso l’orientamento è quello di richiamare Raffaele, che ha un impegno con il club in scadenza a giugno, ci sono stati contatti anche con Colombo (ancora sotto contratto).

Foto: sito Potenza