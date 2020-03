Porte chiuse e campionati sospesi: ecco la situazione in giro per l’Europa

Il calcio italiano si ferma, Serie A compresa. Tutti i campionati nostrani, come annunciato dal premier Conte, sono stati sospesi fino al 3 aprile in seguito alle nuove misure per contrastare l’emergenza Coronavirus. Come si legge nel nuovo decreto, sono consentiti gli allenamenti degli atleti riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dalle rispettive federazioni, in impianti chiusi al pubblico; sarà inoltre consentito disputare, sempre a porte chiuse, eventi e competizioni sportive internazionali. Salvi quindi i prossimi impegni di Champions ed Europa League, che si dovrebbero disputare senza pubblico, in attesa di eventuali nuove comunicazioni da parte del CONI, della FIGC o della UEFA. Ma negli altri Paesi europei, qual è la situazione? In Francia, dopo le prime gare rinviate nel weekend, nelle scorse ore è arrivata la decisione: porte chiuse per le manifestazioni sportive e non con più di 1000 spettatori, almeno fino al 15 aprile. La gara di Champions tra Psg e Borussia Dortmund, infatti, si giocherà senza tifosi. In Inghilterra, almeno fino a questo momento, le partite si sono disputate regolarmente a porte aperte (vietate le strette di mano tra calciatori), ma la situazione è sotto osservazione. In Spagna sono state prese le prime precauzioni: Valencia-Atalanta, Siviglia-Roma e Getafe-Inter si giocheranno a porte chiuse, la stessa sorte potrebbe toccare a Barcellona-Napoli. Il campionato, invece, finora non è stato colpito da alcuna disposizione, ma il numero di contagi sul suolo iberico è in aumento e dunque la situazione potrebbe cambiare. Anche in Bundesliga si è giocato regolarmente, almeno fino ad oggi, anche se nelle ultime ore – stando a quanto riportato dalla Bild – il Ministro della sanità tedesco Jens Spahn ha suggerito di annullare tutti gli eventi con oltre mille partecipanti. In Baviera, in questo senso, verrà presa una decisione dal Governo regionale nella giornata di domani.

