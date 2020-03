Il premier Conte annuncia: “Zona rossa in tutta l’Italia. Stop anche alla Serie A”

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha tenuto in serata una conferenza stampa per annunciare la decisione del governo di estendere a tutto il territorio italiano le restrizioni per impedire la diffusione del Coronavirus: “Non ci sarà più una zona rossa, ci sarà un’Italia zona protetta – le parole di Conte -. Su tutto il territorio da evitare spostamenti a meno che non siano motivati da comprovate ragioni da lavoro, casi di necessità o anche per motivi di salute. Aggiungiamo un divieto in assembramenti all’aperto o in luoghi pubblici”. Sulle manifestazioni sportive: “Abbiamo adottato un intervento anche sullo sport, non c’è ragione per cui proseguano le manifestazioni sportive e le gare, penso al campionato di calcio. Dispiace ma tutti tifosi devono prenderne atto. Non consentiremo neppure che possano essere utilizzate le palestre. I provvedimenti partono da domattina”. Si ferma, dunque, alla Serie A.

Foto: Twitter personale Giuseppe Conte