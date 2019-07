Pordenone, preso Strizzolo. Una notizia del 4 luglio

Luca Strizzolo al Pordenone. Un’operazione completata da giorni, non certo nelle ultime ore. Infatti, dopo l’anticipazione dello scorso 1° luglio, la mattina del 4 luglio avevamo titolato “Esclusiva: Pordenone, presi Di Gregorio, Camporese e Strizzolo”, spiegandovi come il club neroverde avesse preso anche l’attaccante classe 1992, in uscita dalla Cremonese. Un colpo importante per il Pordenone, atteso dal nuovo campionato di Serie B.