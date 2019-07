Esclusiva: Pordenone, presi Di Gregorio, Camporese e Strizzolo. Vicini Almici e Castagnetti

Il Pordenone si è letteralmente scatenato, ha chiuso tre operazioni e ne sta per chiudere altre due, tutte notizie da noi anticipate. E’ fatta per il portiere Michele Di Gregorio, classe 1997, in prestito dall’Inter, per il difensore centrale Michele Camporese, classe 1992, che si è liberato dal Foggia e per l’attaccante Luca Strizzolo, classe 1992, in uscita da Cremonese. Ma sono molto bene avviate le trattative per il terzino destro Alberto Almici, classe 1993 dal Verona, e per il centrocampista Michele Castagnetti, classe 1989, sempre dalla Cremonese.