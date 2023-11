Porcino-Reggina: incontro confermato la prossima settimana per gli accordi

Antonio Porcino viaggia velocemente verso il ritorno alla Reggina. La nuova Reggina, alias Fenice Amaranto, impegnata nel campionato di Serie D. Confermato quanto vi avevamo anticipato nei giorni scorsi, il terzino avrà un incontro la prossima settimana per gli accordi definitivi. Ma ha già un’intesa di massima e in ogni caso, per motivi regolamentari, non potrebbe essere utilizzato prima di qualche settimana.

Foto: Facebook LFA Reggio Calabria