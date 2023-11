L’indiscrezione: nuova Reggina, la prossima settimana incontro con Porcino

La nuova Reggina pensa di aggiungere qualche altro tassello all’attuale organico. Un’opzione concreta è quella che chiama in causa Antonio Porcino, terzino sinistro classe 1995, e si tratterebbe di un ritorno a casa. Porcino si è svincolato dal Potenza pochi giorni fa, per regolamento potrebbe essere utilizzato poco prima di fine novembre e quindi si può procedere con calma. La prossima settimana ci sarà un confronto per trovare tutti gli accordi.

Foto: Facebook LFA Reggio Calabria