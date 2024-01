Popovic-Napoli, giorno di visite. E poi il Frosinone

Matja Popovic sta svolgendo le visite a Villa Stuart con il Napoli dopo gli sviluppi positivi della trattativa. Il classe 2006 può coprire diversi ruoli negli ultimi 30-40 metri ed è stato al centro di un’autentica asta. Il Milan ci ha provato più di altri, ma senza trovare un accordo sulle commissioni. Il Bayern ha sondato, ma evidentemente non lo ha ritenuto indispensabile. La Juve mai è stata in corsa. Il Napoli ha chiuso l’operazione a parametro zero ma non ha posti da extracomunitario e manderà Popovic in prestito al Frosinone. Come era chiaro da giorni scorsi e come aveva confermato il direttore sportivo del club ciociaro.

Foto: Popovic