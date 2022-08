Pongracic atteso in Italia, presto le visite con il Lecce

Un colpo importante che vi abbiamo anticipato ieri: Marin Pongracic sarà il nuovo difensore del Lecce. Un profilo ancora giovane, classe 1997, ma con l’esperienza necessaria per poter dare una mano al club salentino da poco tornato in Serie A. Operazione chiusa in prestito con il Wolfsburg, nell’ultima stagione Pongracic – sempre in prestito – ha avuto un’esperienza con il Borussia Dortmund. Il difensore centrale è atteso in Italia, probabilmente già nella giornata di domani, in modo da sottoporsi presto alle visite con il Lecce.

Foto: twitter Borussia