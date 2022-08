Esclusiva: Lecce, trattativa con il Wolfsburg per il difensore Pongracic

Un obiettivo a sorpresa per la difesa del Lecce. Si tratta di Marin Pongracic, centrale classe 1997, rientrato al Wolfsburg dopo la parentesi con il Borussia Dortmund. Croato di 193 centimetri, Pongracic è cresciuto nel Bayern Monaco, poi ha avuto un’esperienza con il Salisburgo prima di essere acquistato dal Wolfsburg a gennaio 2020 per circa 10 milioni. Nelle scorse settimane Pongracic era stato proposto a diversi club italiani, ma adesso l’opzione Lecce può andare fino in fondo.

Foto: Pongracic Instagram