Politano non convocato dall’Inter: la Roma accelera da ieri sera

L’Inter non ha convocato Matteo Politano per la partita di stasera di Coppa Italia contro il Cagliari. Un chiaro segnale in ottica mercato, una conferma della forte accelerata della Roma nei confronti dell’esterno offensivo nerazzurro, come vi abbiamo anticipato ieri sera. Nelle scorse ore – come raccontato – ci sono stati ulteriori contatti positivi tra le parti, l’Inter vuole sempre inserire l’obbligo di riscatto, la valutazione del cartellino è di 25 milioni, ma si può scendere a 20. La Roma ha proposto Spinazzola, ma in ogni caso la pista è confermata: Politano resta per distacco la prima scelta della squadra di Fonseca.

Foto: Twitter ufficiale Inter