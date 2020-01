Esclusiva: la Roma accelera per Politano. I dettagli

Dopo i proficui contatti di stamattina, la Roma è uscita allo scoperto per Matteo Politano, è lui il profilo individuato dalla dirigenza giallorossa per sostituire l’infortunato Zaniolo. In serata ci sono stati ulteriori contatti positivi, l’Inter vuole sempre inserire l’obbligo di riscatto, la valutazione del cartellino è di 25 milioni, ma si può scendere a 20. La Roma ha proposto Spinazzola, ma in ogni caso la pista è confermata: Politano resta per distacco la prima scelta della squadra di Fonseca. E Giroud aspetta che l’Inter ceda un attaccante (Politano, appunto) per formalizzare l’accordo raggiunto da tempo con i nerazzurri, aspettando di trovare l’intesa totale con il Chelsea.

Foto: Twitter ufficiale Inter