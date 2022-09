Pogba, si avvicina il recupero. I suoi allenamenti fanno il giro dei social. Il video

Paul Pogba continua a lavorare duramente per rientrare il prima possibile e iniziare a dare una mano alla sua Juventus, alle prese con un avvio di campionato in cui gli infortuni sono stati grandi protagonisti. Il centrocampista della nazionale francese ha postato su Instagram un video dei suoi allenamenti, aggiungendo la didascalia “loading”: segno che il tempo del suo completo recupero, e del seguente esordio in gare ufficiali con la maglia bianconero, non è più così lontano.

Foto: Twitter Juventus