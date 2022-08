Le ultime su Pogba: terapia conservativa per non perdere il Mondiale

Paul Pogba è rientrato da un consulto a Lione dal professor Bertrand Sonnery-Cottet, dove ha avuto un consulto per capire meglio cosa fare dopo il recente infortunio subito, la lesione al menisco durante la tournée negli Stati Uniti.

Il centrocampista francese della Juve per il momento ha deciso di non operarsi. Ci sarà una terapia conservativa di 4-5 settimane, nella speranza che la situazione migliori e che possano accorciarsi i tempi per tornare a disposizione di Allegri. La situazione va chiaramente monitorata giorno dopo giorno, ma l’idea di massima è questa. Il Polpo non ha intenzione di perdere il Mondiale di fine anno in Qatar e dal consulto ha avuto la spinta per andare avanti così senza effettuare l’intervento chirurgico.

Ripetiamo, è una situazione che va monitorata giorno per giorno.

Foto: twitter Juve