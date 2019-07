Pogba-Real e Milinkovic-United: giorni caldissimi

Paul Pogba è il grande obiettivo del Real Madrid, ve ne stiamo parlando da giorni e giorni. Zidane ha chiesto l’ultimo sforzo a Florentino, vorrebbe riservare i soldi per fare un grande investimento e arrivare al francese, un colpo che consentirebbe alle Merengues – nelle idee di Zizou – di fare un altro importante salto di qualità. Il Real ha fretta, vorrebbe chiudere l’affare (non inferiore ai 160 milioni) nei prossimi giorni, anche perché il mercato in entrata in Premier chiude l’8 agosto e il Manchester United deve avere il tempo di chiudere per il sostituto. Sostituto che i Red Devils hanno individuato da tempo in Sergej Milinkovic-Savic, come vi abbiamo ampiamente raccontato. Per il serbo della Lazio, lo United è disposto a spingersi fino a 80 milioni di euro più bonus (alcuni facili, altri meno) per arrivare a 90, mentre per il giocatore pronto un ingaggio tra i 6,5 e i 7 milioni a stagione. Il tempo stringe, per la doppia operazione Pogba-Real e Milinkovic-United i prossimi saranno giorni caldissimi…

Foto: Twitter ufficiale Manchester United