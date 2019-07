Esclusiva: Milinkovic-Savic, il Psg può salire a 80 milioni. E lo United…

Il Paris Saint-Germain non ha smesso di pensare a Sergej Milinkovic-Savic. E’ un pallino noto di Leonardo, dai tempi del Milan quando non fu possibile arrivare alla soluzione per mille problemi. Ora il Psg può riprovarci, pur avendo preso altri centrocampisti, stanziando una cifra vicina agli 80 milioni. Lotito chiede qualcosa in più, ma stavolta non si opporrebbe pur avendo avuto fin qui il centrocampista serbo un atteggiamento irreprensibile. Il Manchester United, che ha fatto grandissimi investimenti per la difesa, resta alla finestra, ma è tutto legato al futuro di Pogba.

Foto: Twitter ufficiale Lazio