Pogba-Juve: tutto fatto da 35 giorni! Il retroscena sulle visite

Rafaela Pimenta, l’avvocatessa che assiste Paul Pogba in compagnia di Enzo Raiola, è stata a Milano nella giornata di oggi. Obiettivo: sistemare il contratto per il Polpo alla Juve (8 milioni a stagione più 2 di bonus). Non ci sono dubbi dallo scorso 18 maggio all’interno di una trattativa che ha avuto i primi contatti addirittura lo scorso 14 dicembre.

Quindi non c’era da sistemare qualcosa, neanche da chiarire, non ha senso la corsa a “firma, ha firmato, quando firmerà.”, di una situazione tracciata da tempo. Vi avevamo raccontato che entro questa settimana sarebbe accaduto qualcosa, l’idea iniziale era quella di presentarsi con Pogba per le visite, ma alla fine è stato deciso di non turbare il Manchester United anche perché i rapporti non sono bellissimi, si sono lasciati non benissimo.

Ecco perché alla fine si è presentata l’avvocatessa Pimenta da sola, perfezionerà il tutto e poi sarà il tempo del bagno di folla torinese per il ritorno del Polpo. Ci sono situazioni diverse: la Roma ha consentito a Mkhitaryan di fare le visite, magari l’annuncio non arriverà entro poche ore, cambia poco. Per Pogba verranno perfezionati i dettagli e poi sarà Juve.

