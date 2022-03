Pogba: “Io voglio vincere trofei, le stagioni al Manchester non mi soddisfano. Lì ho davvero un ruolo?”

Non solo il racconto della rapina mentre giocava in Champions. Paul Pogba, nel corso dell’intervista a Le Figaro, ha dato chiari indizi sul suo futuro: “In Francia gioco e conosco il mio ruolo. Sento la fiducia dell’allenatore, dei compagni. E sento la differenza con il Manchester, perché è difficile quando si cambia spesso posizione, sistema di gioco o partner. Con il ct andiamo d’accordo, ma al Manchester United ho davvero un ruolo? Faccio la domanda e non ho la risposta. Devo essere onesto, le ultime cinque stagioni non mi soddisfano, ma davvero per niente. Quest’anno non vinceremo ancora niente. Che sia con il Manchester o in un altro club, io voglio vincere trofei”.

FOTO: Twitter Francia