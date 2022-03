Pogba torna sulla rapina: “I miei figli fortunatamente stanno bene. Per diversi giorni la tata è rimasta scioccata”

Paul Pogba, centrocampista del Manchester, si è raccontato a Le Figaro. Si parla della rapina il giorno della partita contro l’Atletico Madrid: “Ho passato una settimana piuttosto sorprendente partendo dalla partita in cui ho saputo che non avrei giocato e poi siamo stati eliminati. Dopo ho scoperto che tre persone sono entrate in casa e hanno rubato tutto. C’erano i gioielli di mia madre, la mia medaglia di campione del mondo… Quello che mi ha spaventato di più, però, è stato che i miei due figli erano a casa con la tata durante questo incidente. Ha sentito tutto, ha chiamato mia moglie e la sicurezza, poi si è chiusa a chiave con i bambini in una stanza. Per diversi giorni è rimasta scioccata. La cosa principale è che i miei figli stanno bene”.

FOTO: Sito Manchester