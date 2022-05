Pogba alla Juve! Due date svolta (la prima a dicembre…) e l’incredibile “doppio zero”

Paul Pogba torna alla Juve. È fatta, non ci sono più dubbi, bisogna soltanto aspettare i passaggi burocratici: visite, firme. Ci sono due date sponda in questa trattativa: il 14 dicembre scorso quando vi svelammo un incontro con il suo entourage per parlare di Gravenberch (vecchio sogno, in uscita dall’Ajax, poi finito al Bayern) e per assumere le prime informazioni su Paul Pogba. Un vecchio tormentone ma forse, quella volta, è emersa la volontà di provarci e di andare fino in fondo. E poi mercoledì scorso, 18 maggio, quando vi parlammo di una svolta definitiva, subito dopo confermata da altre fonti via tweet. Già, perché Pogba aveva deciso di scaricare definitivamente il Paris Saint-Germain e di accettare il triennale da circa 8 milioni più 2 o 3 di bonus.

Avevamo parlato di scelta di cuore, è andata proprio così. Il retroscena: gli ultimi contatti con il PSG risalgono a inizio maggio, quando il Polpo si era definitivamente defilato, comunicando che non sarebbe stato un problema di offerta al rialzo ma che avrebbe ascoltato la Juve. Per sceglierla definitivamente mercoledì scorso. Il lavoro ai fianchi di Allegri e della società è stato fondamentale, Pogba non si è fatto pregare, aveva già messo il ritorno a Torino in cima ai suoi desideri.

Arriverà insieme a Di Maria, ma questo è un altro discorso. Soprattutto viene in mente l’incredibile “doppio zero” della Juve che lo acquistò nel 2012 a parametro zero dal Manchester United (ricordate l’appello di Sir Alex Ferguson sul sito del club per provare invano a trattenerlo?), lo cedette ai Red Devils nel 2016 per circa 105 milioni pagabili in due anni più 5 di bonus e ora lo riprende a zero sei anni dopo. Una storia così, praticamente irripetibile. Il Polpo torna alla Juve.

Foto: Twitter United