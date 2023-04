Pochettino: sempre più Chelsea. La situazione

Dopo l’esonero di Graham Potter, il Chelsea hanno deciso di affidare la squadra a Franck Lampard. Ma l’avventura della leggenda dei Blues sulla panchina del club durerà fino a giugno, con la società già alla ricerca del prossimo allenatore. Inizialmente, la prima scelta era ricaduta su Julian Nagelsmann, tecnico fresco d’esonero dal Bayern Monaco che non è voluto rientrare in gioco a stagione in corso. Ma non solo. Nagelsmann ha una filosofia diverse rispetto a quella del club, motivo per il quale ha subito respinto l’assalto per diventare subito l’erede di Potter e la possibilità di sedere sulla panchina a partire da luglio. Il Chelsea aveva poi virato su Luis Enrique, ma anche i colloqui con il tecnico spagnolo non sono andati nel modo migliore. Sullo sfondo restava la candidatura di Mauricio Pochettino che, adesso, è passato in pole ed è il favorito a sedere sulla panchina del Blues a partire da questa estate.. Il tecnico argentino è il grande favorito per la panchina e tra i dirigenti londinesi cresce la fiducia che i colloqui si concludano positivamente. Pochettino, libero dopo la fine dell’esperienza alla guida del Paris Saint-Germain la scorsa estate, sarebbe il terzo allenatore della gestione Boehly-Eghbali. Come riferito dai media inglesi, la trattativa non è conclusa e il club tiene ‘calde’ altre piste nel caso in cui di fumata nera.

Foto: Mundo Deportivo