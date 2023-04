Chelsea: scendono Luis Enrique e Nagelsmann. Resiste Pochettino. La situazione

La panchina del Chelsea per la prossima stagione deve essere ancora assegnata. Ma le quotazioni di Luis Enrique e Nagelsmann sono in ribasso per diversi motivi. Il primo aveva incontrato il club, ma senza che scattasse quella scintilla necessaria. Nagelsmann ha una filosofia diverse rispetto a quella del club, ha subito respinto l’assalto per diventare subito l’erede di Potter, ma si stanno affievolendo le possibilità che da luglio posso essere lui il nuovo allenatore. Resiste Pochettino che per qualche tabloid inglese da ieri è il favorito numero uno. Ci sono altri candidati e qualche possibile soluzione a sorpresa. Di sicuro il Chelsea si congederà da Lampard in attesa di fare la scelta migliore.

Foto: As