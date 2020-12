Pochettino e il ritorno al Psg 17 anni dopo: come è cambiato il club francese

Mauricio Pochettino sta per diventare il nuovo allenatore del Psg, dopo l’esonero di Tuchel del 24 dicembre. L’ex tecnico del Tottenham potrà dunque tornare nel club parigino, in cui tra il 2001 e il 2003 ha giocato, mettendo assieme 95 presenze agli ordini di Luis Fernandez. Anni piuttosto formativi per la sua carriera da allenatore: più volte, infatti, Pochettino ha indicato Fernandez, oltre al maestro Bielsa, come uno dei suoi punti di riferimento per la professione. Era un’epoca differente per il Paris Saint-Germain, molto lontano dalla forza e dal blasone di oggi: in quei tre anni il Psg, con Pochettino al centro della difesa, arrivò prima nono, poi quarto e infine undicesimo; nelle coppe europee fu necessario il passaggio per l’Intertoto perché i parigini arrivassero in Uefa nel 2001 (e ce la fecero superando il Brescia di Roberto Baggio nella finale dell’estinta competizione). Proprio quell’anno arrivò Ronaldinho, che si unì ad Anelka, Okocha e Heinze. Tutto sommato una buona squadra a cui però in quegli anni mancò continuità. La storia del club ha conosciuto un nuova era soltanto tra il 2011 e il 2012, con l’arrivo dei qatarioti e la loro forza economica. Il resto è storia nota, che ora sta per ricongiungersi con una parte del suo passato.

Foto: As