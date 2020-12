Psg, clamorosa svolta: esonerato Tuchel. RMC: pole Pochettino

Clamorosa svolta al Paris Saint-Germain. Il club ha deciso di esonerare Thomas Tuchel, dopo diverse incomprensioni e a sei mesi dalla scadenza del contratto. Come riportano diverse fonti francesi, L’Equipe compresa, la decisione è stata comunicata all’allenatore nella notte dopo un’intervista rilasciata a un’emittente tedesca che non è piaciuta ai vertici del club. Ma le incomprensioni con Leonardo andavano avanti da tempo, malgrado la finale di Champions conquistata nell’ultima edizione e la qualificazione agli ottavi di pochi giorni fa. Come riporta RMC Sport per la sostituzione di Tuchel è in pole Mauricio Pochettino.

Foto: Twitter PSG