Playoff Europa League: sarà Porto-Roma!

Archiviato il tema Champions League, è tempo di passare ai playoff di Europa League. I sorteggi andati in scena alle ore 13:00 hanno delineato il percorso delle squadre ancora facenti parte della competizione europea. Con la Lazio che, grazie al primo posto in classifica, è passata direttamente agli ottavi di finale, tutto ricade sulla Roma. I giallorossi, infatti, se la vedranno con il Porto in una gara che riporta al passato. I match d’andata si giocheranno il 13 febbraio, mentre per il ritorno la data fissata è quella del 20 febbraio.

