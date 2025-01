Playoff Champions: Juventus-PSV, Feyenoord-Milan e Club Brugge-Atalanta

Dopo l’ultimo turno di Champions League, adesso è tempo di playoff. Alle ore 12:00 è andato in scena il sorteggio che ha decretato quelli che saranno i scontri decisivi per continuare il percorso all’interno della competizione europea. Evitato il derby italiano, la Juventus se la vedrà con il PSV, il Milan con il Feyenoord ed infine l’Atalanta con il Club Brugge. I match d’andata si giocheranno tra l’11 e il 12 febbraio, mentre il ritorno ci sarà il 18 e 19 febbraio. Chi riuscirà a passare i playoff entrerà nell’urna per l’accoppiamento degli ottavi di finale.

FOTO: Instagram Juventus