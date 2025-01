Playoff Europa League: il resto del programma, c’è Fenerbahçe-Anderlecht

Adesso è tempo di Europa League. Alle ore 13.00 sono andati in scena i sorteggi dei playoff della competizione europea che hanno evidenziato, oltre all’avversaria della Roma, il destino delle altre squadre. I giallorossi, infatti, se la vedranno con il Porto, mentre la Lazio attenderà direttamente agli ottavi i finale visto il suo primo posto in classifica. Tra gli altri match ci sono: Twente-Bodo/Glimt, Fenerbahçe-Anderlecht, Union Saint-Gilloise-Ajax, PAOK-FCSB, AZ Alkmaar-Galatasaray, Midtjylland-Real Sociedad, Ferencvaros-Viktoria Plzen. I match d’andata si giocheranno il 13 febbraio, mentre per il ritorno la data fissata è quella del 20 febbraio.

FOTO: Twitter Fenerbahçe