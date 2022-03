Platek fa da pompiere: “Restiamo concentrati solo sul rettangolo verde. Non disperdiamo altre energie”

Hanno destato scalpore le parole di Thiago Motta al termine di Spezia-Roma, con l’ex tecnico del Genoa imbufalito per le decisioni arbitrali che hanno condizionato la gara del Picco. A fare da pompiere ci ha pensato quest’oggi il presidente Philip Platek in una nota: “La nostra è una piccola realtà dal cuore grande e da qui dobbiamo ripartire, dalla voglia di lottare per chi crede in questo club e nella maglia bianca. Dobbiamo restare concentrati e uniti, pensando esclusivamente al rettangolo verde, perché solo così potremo tornare a correre per tagliare il traguardo a cui tutti noi ambiamo. Dobbiamo pensare ai prossimi impegni e non dobbiamo perdere di vista il nostro obiettivo, disperdendo energie fondamentali ai fini della corsa salvezza. Il ruolo del direttore di gara è indispensabile in qualsiasi sport e chi arriva ad alti livelli, lo fa lavorando con serietà e impegno, pertanto la nostra fiducia nel corpo arbitrale è assoluta. Siamo convinti che chiunque sarà chiamato a dirigere una sfida sul terreno del Picco cercherà come sempre di fare del suo meglio, cercando di favorire lo spettacolo”.

FOTO: Sito Spezia