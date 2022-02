Thiago Motta: “Mi viene da ridere per non piangere. Aspetto le scuse che fanno alle grandi”

Il tecnico dello Spezia, Thiago Motta, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro la Roma, contestando alcune decisioni arbitrali che non sono state gradite dai padroni di casa.

Queste le sue parole: “In questo momento mi aspetto le scuse degli arbitri che fanno alle grandi squadre. Mi viene da ridere per non piangere. Ho piacere a guardare le partite in Europa mentre gare come quelle di stasera non ti fanno commentare niente. E’ inutile che stia qui a commentare episodi. Come società Spezia Calcio aspetteremo le scuse. Se mi aspetto delle scuse anche per quello? Ovviamente sì. Ci sono dei dubbi su una cosa chiara che tocca la palla e nel dubbio si è fischiato rigore. Anche per questo episodio aspetteremo delle scuse come società”.

Foto: Twitter Spezia