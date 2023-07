Pjanic sulla Juve: “Lotterà di nuovo per il titolo. Cuadrado va rispettato. Lukaku e Higuain due situazioni diverse”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Miralem Pjanić ha fatto il punto sulla Juventus, di cui è un indimenticato ex, parlando di alcuni casi di mercato scottanti e di cosa si aspetta per la prossima stagione: “Aspettiamo la fine del mercato, ma la Juve lotterà di nuovo per il titolo con Napoli, Inter e Milan. Allegri vuole vivere un anno più normale con la Juve dopo le turbolenze della scorsa stagione causate dai punti in classifica tolti, restituiti e ritolti”. Quindi su Milinkovic-Savic e Lukaku: “Quando sei nel pieno della carriera se hai la possibilità vuoi esaudire i sogni che avevi da bimbo, tipo Juve, Real, Barça… Milinkovic ha preferito l’Arabia, ma onestamente non conosco che situazione avesse con la Juve… Higuain è stato un attaccante straordinario, ha giocato nel Real Madrid e nel 2016 aveva segnato 36 gol con il Napoli, una stagione pazzesca. Tanto che la Juve pagò la clausola da 90 milioni per il Pipita. Quella di Lukaku è una situazione diversa, è reduce da un anno complicato all’Inter. E poi Romelu non è dei nerazzurri, ma del Chelsea…”. Sui suoi ex compagni Bonucci e Cuadrado: “Per un giocatore come Bonucci non è mai facile da accettare una cosa del genere. Leo è un leader, ha dato tantissimo alla Juve. Cuadrado era libero dopo la scadenza di contratto con la Juve e se ha deciso di andare all’Inter per continuare a giocare ad alti livelli, va rispettato. Sono scelte, ma non va dimenticato quanto Juan ha dato alla Juve nei suoi 8 anni a Torino”.

Foto: twitter juventus