Milinkovic-Savic: l’avanzata araba, la richiesta di Lotito e i retroscena sulla Juve

Il quiz Milinkovic-Savic tiene banco in casa Lazio. Inevitabile visto che stiamo parlando di un contratto in scadenza tra undici mesi e mezzo. Sulla Juve abbiamo detto tutto: c’è un accordo dallo scorso novembre, da allora sono cambiate molte cose in casa bianconera, da poco si è insediato Giuntoli e il profilo piace molto. Ma la Juve in questi giorni ha una priorità: cedere. Innanzitutto Zakaria, possibilmente nel modo più rapido McKennie e Arthur, ma non sono matasse semplici da sbrogliare. A quel punto andrebbe su Milinkovic-Savic, pur in presenza di Pogba all’interno dell’organico. Ma ci vuole tempo e quindi il serbo deve portare pazienza. Non ci risultano incontri programmati nelle prossime ore tra Juve e Lazio. Forse contatti, ma incontri no. La Lazio gradirebbe Rovella (pur continuando a marcare da vicino Torreira), ci sarebbe in ballo Pellegrini, ma ripetiamo: la Juve prima deve cedere. La domanda è: Milinkovic-Savic saprà aspettare, considerata la sua voglia di Juve già certificata? Dalla risposta dipenderanno molte cose, soprattutto la conferma del suo desiderio di restare in Italia. Perché se, per ipotesi, il Sergente non avesse voglia di aspettare, in Arabia Saudita (gli indizi portano all’Al-Hilal) sarebbero pronti ad approfondire sia con la Lazio che con il suo agente Kezman. E gli indizi sono chiari: ieri sera gli arabi hanno offerto 30 milioni, nella notte Lotito ha rilanciato a 40 per il cartellino via e-mail, la sua richiesta potrebbe essere accettata. A quel punto servirebbe il sì del Sergente che ci sta pensando e che potrebbe aprire definitivamente (l’ingaggio dovrebbe essere superiore ai 15 milioni a stagione). Era stato lo stesso agente a rivelare il pressing arabo, pur aggiungendo un “mai dire mai” lo stesso Kezman aveva aggiunto che la priorità del suo assistito era quella di restare nel calcio che conta. Palla al Sergente, quindi, più che a Lotito in queste ore e in questi giorni. Della serie “avrà ancora voglia di grande calcio oppure di gonfiare il conto in banca?”. La Juve potrebbe intervenire soltanto dopo le cessioni, l’Arabia è in pressing ora: Milinkovic-Savic al bivio più delicato della sua carriera.

Foto: Instagram Lazio