Pjanic: “Inter favorita per lo scudetto, ma occhio alla Juve. Non muore mai”

Miralem Pjanic, ex centrocampista di Roma e Juve, alla Gazzetta dello Sport ha parlato del big match di sabato sera (qui per leggere un suo passaggio).

Il bosniaco ha anche parlato della corsa scudetto. Queste le sue parole: “L’Inter è la favorita perché ha una rosa più attrezzata e più certezze rispetto alla Juventus, dovute anche alla finale di Champions giocata l’anno scorso, però la Juventus va considerata una pretendente molto accreditata per lo scudetto, anche perché non giocare in Europa può effettivamente essere un notevole vantaggio. La Juventus ha iniziato un percorso nuovo per avere un futuro luminoso. Quando indossi la maglia bianconera devi sempre puntare a vincere, io lo so per esperienza, però oggettivamente l’Inter negli ultimi due tre-anni ha costruito un gruppo da primato. Lo era anche nelle ultime due stagioni eppure non è riuscita a vincere, adesso ha ancora più esperienza e qualità. Però occhio perché la Juventus non muore mai…”

Foto: twitter Besiktas