Pjanic: “È dura giocare allo Stadium, sarà una partita tattica”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex centrocampista di Roma e Juventus Miralem Pjanic, ha condiviso i suoi pensieri sulla partita di sabato 30: “Quando ero a Roma era sempre dura andare a giocare allo Stadium. La Roma viene da una grande vittoria sul Napoli, Mou è un grande allenatore ma anche lui sa che non sarà facile perché la Juve è in un buon momento. Mi aspetto una partita tattica e con pochi gol”. Sulle due coppie d’attacco Pjanic aggiunge: “Il talento lo trovi da tutte e due le parti, la coppia romanista però ha più esperienza. Forse come numeri stanno facendo meglio Lukaku-Dybala però la squadra è troppo dipendente da loro: quando mancano si sente. Nella Juventus questo non succede, anche se l’assenza di Chiesa sarebbe pesante: quando Federico sta bene nessun tecnico ci rinuncia”.

Foto: Twitter Juventus