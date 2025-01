Pisilli in conferenza: “Mister Ranieri ci ha dato serenità”

Manca sempre meno alla gara tra Roma e AZ Alkmaar. Una partita fondamentale per la corsa dei giallorossi verso i primi 8 posti della classifica. Con Ranieri, che ha elogiato il giovane centrocampista, l’Europa League è tornata a essere un obiettivo concreto e di questo ne sono consapevoli anche gli stessi calciatori. A parlarne, in conferenza stampa, è stato Pisilli: “Diciamo che devo ringraziare tutti i tecnici. Tutti mi hanno insegnato che l’allenamento è importantissimo. Mister Ranieri ci ha portato serenità e questo è fondamentale per tutti noi giocatori”.

FOTO: Instagram Roma