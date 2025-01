Ranieri su Pisilli: “Lui è una forza della natura”

Si avvicina sempre di più la sfida tra Roma e l’AZ Alkmaar. Una partita molto importante per i giallorossin che dovranno cercare di portare a casa i tre punti a tutti i costi. A parlare in vista dell’appuntamento europeo è stato Ranieri in conferenza stampa. Queste le sue parole: “Volete sapere la formazione, ma io non ve la dico. Possono giocare sia Pellegrini che Dybala, vedremo. Di Pisilli mi ha colpito che è una forza della natura, che non si arrende mai. Rensch? Giocatore giovane, interessante, con grande tempo di inserimento. Lo cercavamo. Farioli? Lui è un giovane allenatore che sta facendo bene”.

FOTO: Instagram Roma