Pisacane-Lecce: dal pressing di ieri alla svolta dei prossimi giorni

Fabio Pisacane viaggia veloce verso il Lecce. Come anticipato ieri, il pressing del club salentino verso il difensore centrale è talmente alto che si prevede una rapida conclusione. Ma non in giornata o nelle prossime 24 ore perché intanto oggi il Lecce gioca. Pisacane aveva anche l’Empoli e più defilata la Cremonese, tuttavia il vantaggio del Lecce è sul punto di diventare incolmabile. E come già raccontato, al momento non sono previste contropartite tecniche.

Foto: Sito Ufficiale Cagliari