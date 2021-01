Il retroscena: Pisacane, c’è il Lecce in pressing ma l’Empoli non si arrende

Fabio Pisacane ha un contratto in scadenza con il Cagliari e tre club di Serie B fortemente interessati. Il difensore centrale gradirebbe molto l’Empoli ma non scarta il Lecce che in questo momento ha qualche possibilità in più di far quadrare i numeri.

Un coinvolgimento di Marco Mancosu nella trattativa? Al Cagliari piace da sempre ma sarebbe una contraddizione rispetto a quanto aveva dichiarato il Lecce dopo il chiarimento nella scorsa sessione di mercato. Vedremo gli sviluppi, intanto Pisacane è in uscita a prescindere: in lizza anche la Cremonese ma più defilata rispetto a Lecce e Empoli.

Foto: Twitter Cagliari