Pirlo: “Siamo partiti male, grande reazione di squadra. Era una finale”

Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, ha commentato così ai microfoni di DAZN il successo ottenuto sulla Lazio: “Siamo partiti male, per un nostro errore con un retropassaggio e abbiamo spalancato il gol alla Lazio. C’è stata una grande reazione e nonostante le molte assenze abbiamo giocato un’ottima gara. Non ci siamo abbattuti ed è la cosa più importante. Non abbiamo pensato alla partita di martedì, abbiamo i giocatori contati con Cuadrado che aveva un allenamento. Per noi era una finale, abbiamo stretto i denti anche con chi non ha giocato nel suo ruolo, con abnegazione e professionalità”.

Foto: Twitter Juventus